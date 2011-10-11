Скрипт вывода фотографий для сайта-фотогаллереи

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки804 просмотра

Есть фотографии интерьеров (количество задается админом) и ключевое изображение (ключ)

задача : создать срипт, выводящий на страницу совмещенное изображение ключа и фонового интерьера. ключевое изображение может трансформироваться в соответствии с фононом для размещения ключа в качестве обоев (возможные варианты размещения ключа на фоне: постер, стена, пол, потолок, шкаф, дверь, шторы и т.п.) - в зависимости от заданных админом настроек для фона. для ключа требуется трансформация в соответствии с перспективой фона (перспективу может задавать ручками админ, также как и область размещения).

примерный вид результата можно посмотреть здесь:

http://www.paris-paris.ru/component/virtuemart/shop.product_details/13/flypage.tpl/181.html

ФНКЦИОНАЛ:

юзер может перебирать интерьеры (их может быть более 50 - в соответствии загруженными админом фото), мышкой или клавишами изменять позиционирование ключа на фоне и размера ключа - те перемещать или масштабировать ключ в рамках области

юзер может загрузить свой интерьер и назначить область размещения ключевого изображения (постер, стена, пол, потолок, шторы) - при этом происходит контроль достаточности качества изображения для

юзер может распечатать полученное изображение, отправить запрос с вложенным результатом и указав необходимые размеры (высоту, ширину, материал, цвет) на емайл, задаваемый админом

админский интерфейс -

- категории интерьеров

- добавление\удаление\замена фотографий интерьеров (не менее 10 для каждого варианта размещения)

- определение места нанесения изображения (стена, дверь, потолок. картина в раме и т.п.) - видимо здесь же задается форма трансформации ключевого изображения

-редактирование и ограничение возможностей скрипта для юзера :

-нельзя\можно загрузить свое фото + контроль размера загружаемого файла

-нельзя\можно распечатать результирующего изображения

-нельзя\можно использовать копипаст для копирования результирующего изображения

HTML
14 лет назад
vgsav
Вадим 
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

gribowski
Иван 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$200
6 дней
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

gribowski
Иван 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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