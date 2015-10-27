Скрипт всплывающего Дива при закрытии окна или вкладки в браузере

Нужен скрипт вот на какую тему.

Читатель открыл страницу сайта и сразу закрывает, в этом случае нужно

показать ему прощальное окно, чтобы он почитал инфу в окне и закрыл.

Окно открывается только тогда, когда:

- в этот день человек открыл только одну страницу на сайте.

- читатель пробыл на сайте менее 1 секунды

- ему ранее не показывалось прощальное окно

Важно. Реализация должна быть без JQuery. Потому что у меня его нет и не хочу грузить лишними скриптами сайт.