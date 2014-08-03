Скрыть описание категории в постраничной навигации

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$10
  1. Биржа фриланса
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Завершен2 заявки137 просмотров

нужно что бы тут http://fortrader.ru/forex-strategy/ описание рубрики выводилось http://take.ms/Pxisf

а здесь уже не выводилось (на вторых страницах и далее) http://fortrader.ru/forex-strategy/page/2/

Сейчас блок кода выводящий описание рубрики выглядит так:

preg_match('!\[description]!iU', category_description(), $match);

$out = $match[1] ? $match[1] : '';

if($out=='') {echo category_description();} else {echo $out;}

?>

Это вордпресс.

10 usd первому кто пришлет готовое и оптимальное решение.

WordPress
11 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Быстрое решение. Благодарю!
Заказчик знает чего хочет. Задача поставлена четко. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад