Слайдер для элементора

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок212 просмотров

Нужна реализация слайдера для WordPres на конструкторе  Elementor или возможность встраивания шорткода. Скорей всего это плагин, который будет взаимодействовать корректно с конструктором Elementor.

Что должен уметь плагин слайдера:

1.         Создание полей для вставки фото, видео, заголовка, подзаголовка, описания, кнопки

2.       Аналог вывода слайдера из шаблона Elementor

3.       Редактирование стилей каждого поля, стилей вывода кнопок и точек для перелистывания слайдера и редактирование стилей содержимого вкладок

4.       Поля можно перетаскивать, меняя позицию поля.

5.       Адаптация под планшет, мобильную версию, настройка отображения количества слайдов

Ищу специалиста с опытом разработки и интеграции на конструкторе  Elementor, без опыта прошу не присылать заявку.

ElementorWordPressИнтеграция версткиРазработка плагинов
2 месяца назад
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