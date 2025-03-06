Требуется разработать небольшой скрипт на JavaScript. Заказчик предоставит полное описание функционала и требований к работе скрипта. Ожидается создание кода с учетом всех указаний.
Слайдер для элементора
Нужна реализация слайдера для WordPres на конструкторе Elementor или возможность встраивания шорткода. Скорей всего это плагин, который будет взаимодействовать корректно с конструктором Elementor.
Что должен уметь плагин слайдера:
1. Создание полей для вставки фото, видео, заголовка, подзаголовка, описания, кнопки
2. Аналог вывода слайдера из шаблона Elementor
3. Редактирование стилей каждого поля, стилей вывода кнопок и точек для перелистывания слайдера и редактирование стилей содержимого вкладок
4. Поля можно перетаскивать, меняя позицию поля.
5. Адаптация под планшет, мобильную версию, настройка отображения количества слайдов
Ищу специалиста с опытом разработки и интеграции на конструкторе Elementor, без опыта прошу не присылать заявку.
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