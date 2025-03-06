Нужна реализация слайдера для WordPres на конструкторе Elementor или возможность встраивания шорткода. Скорей всего это плагин, который будет взаимодействовать корректно с конструктором Elementor.

Что должен уметь плагин слайдера:

1. Создание полей для вставки фото, видео, заголовка, подзаголовка, описания, кнопки

2. Аналог вывода слайдера из шаблона Elementor

3. Редактирование стилей каждого поля, стилей вывода кнопок и точек для перелистывания слайдера и редактирование стилей содержимого вкладок

4. Поля можно перетаскивать, меняя позицию поля.

5. Адаптация под планшет, мобильную версию, настройка отображения количества слайдов

Ищу специалиста с опытом разработки и интеграции на конструкторе Elementor, без опыта прошу не присылать заявку.