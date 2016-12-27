Сломался менеджер редиректов Opencart

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка97 просмотров

Здравствуйте!

Приказал долго жить менеджер редиректов в Opencart 1.5.5.1

Тому кто починит, награда в 300 рублей.

Opencart
8 лет назад
original77
Рамиз 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров