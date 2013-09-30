Сложная верстка сайта.

Имеется интернет магазин, нужно чтобы проверялась в нем заполненность полей, пустые заказы не приходили на email. Цена и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка 4 страниц.
Визуализация:
на главной странице меню можно перемещать курсором поверх фоновой фотографии. На месте наложения меню вместо фонового фото отображается фоновой рисунок.
Внутренние страницы:
При нажатии на какой-либо пункт в меню, область под выбранным пунктом плавно разъезжается, увеличиваясь в размерах, черная полоска, как бы "разрезая" собой страницу. В этой области отображается страница.
Можно реализовать плавное раскрытие иначе.
Проект срочный.
Бюджет обсуждаем.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
На одном хостинге три небольших сайта заражены трояном. Найти и удалить код.Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, у нас есть сайт актерского агенства http://angeltime.ru на Joomla 1.5 В нем выполнено много правок кода. Работает плохо. Необходимо выполнить перенос на эту же (обновленную) или другую CMS, или же написать сайт заново (базу перенести). Дизайн сохраняется ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Задача скопировать вот это http://trading-sys.com. Без ComeBacker. и сделать полностью рабочий вот так - http://oriflamestart.ru/startup/forx/index.html сейчас проблема в том что неправильно работает таймер - он глючит если его скопировать оттуда 1 в 1 вместо 15 мин или ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен постоянно работающий парсер Вконтакте (через апи или через веб), делающий выборки по определенным критериям. критерии нужно иметь возможность менять.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется опытный программист чтобы настроить загрузку картинок с китайского сайта taobao.com и alibaba.cn по ссылкам на украинский самописный сайт на php.Только люди с Украины и только с рейтингом и хорошими отзывами.Закрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно сделать интерактивную карту для вставки на сайт. Суть карты - карта мира и на ней серыми линиями обозначены три маршрута. Нужно чтобы при загрузке страницы линии скажем мигнули...чтобы пользователь видел, что они интерактивны ...Завершен10 лет назад
Для сайта мото тематики необходимо сделать каталог подбора запчастей.С таким интерфейс как тут http://partspitstop.com/page/shop-oempartsВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужно сделать скрипт вывода древа Рубрик и Подрубрик на главную для WprdPress 3.6.1. Некоторые подрубрики нужно исключить. Так же не выводить пустые рубрики. В подрубриках должно выводиться 3 популярных материала. Посты рейтировать по просмотрам. Структура: - Рубрика ---Подрубрика -----Посты ...Завершен10 лет назад
На сайт Wordpress нужно добавить блок соц кнопок как на http://old.gdeposylka.ru/ (блок справа)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад