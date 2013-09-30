Сложная верстка сайта.

$250
Веб-программированиеЗавершен4 заявки219 просмотров
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Требуется верстка 4 страниц.

Визуализация:

на главной странице меню можно перемещать курсором поверх фоновой фотографии. На месте наложения меню вместо фонового фото отображается фоновой рисунок.

Внутренние страницы:

При нажатии на какой-либо пункт в меню, область под выбранным пунктом плавно разъезжается, увеличиваясь в размерах, черная полоска, как бы "разрезая" собой страницу. В этой области отображается страница.

Можно реализовать плавное раскрытие иначе.

Проект срочный.

Бюджет обсуждаем.

Верстка сайта
10 лет назад
ulitka_fudzi
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Jeka2
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$40
1 день
Задача была реализовать в верстке не рядовой визуальный эффект - выполнил отлично, честно, старательно и быстро.
Заказчик негрубый ставит задачу конкретно. Оплата вовремя.