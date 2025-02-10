Смена логики валюты на сайте + пополнение криптовалютой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок68 просмотров

Нужно сделать:
1. Дизайн, смена фона на серый и общей цветовой политики (убираем темно синий)

2. Добавить заголовой в начале сайте перед играми "Быстрые игры"

3. Смена логики игровой валюты на сайте с "монет/рублей" - в USDT $

4. Оплата в криптовалюте и так же вывод (ручной)

5. Корректная работа авторизации через ВК и ГУГЛ (она там уже есть - просто нужно глянуть/подключить)

6. Фикс вкладки на проверку подписки на канал и капчу

Если вы готовы выполнить какую-то из этих задач по вашим возможностям - пишите

Дизайн сайтов
3 месяца назад
guest_1739101049724
3 месяца в сервисе
Был
24 дня назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
21 час назад
11 отзывов
3 месяца назад
Денис
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 часов назад
39 отзывов
3 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
15 отзывов(-1)
3 месяца назад
Артем
 
46 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
3 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Кирилл
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Дмитро
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
7 отзывов
3 месяца назад