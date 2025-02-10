Нужно сделать:

1. Дизайн, смена фона на серый и общей цветовой политики (убираем темно синий)

2. Добавить заголовой в начале сайте перед играми "Быстрые игры"

3. Смена логики игровой валюты на сайте с "монет/рублей" - в USDT $

4. Оплата в криптовалюте и так же вывод (ручной)

5. Корректная работа авторизации через ВК и ГУГЛ (она там уже есть - просто нужно глянуть/подключить)

6. Фикс вкладки на проверку подписки на канал и капчу



Если вы готовы выполнить какую-то из этих задач по вашим возможностям - пишите