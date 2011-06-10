SOAP авторизация/регистрация/обновления профиля

$50
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На основе SOAP-сервера Битрикс необходимо разработать "сервис" авторизации/регистрации(без подтверждения), обновления профиля(изменение данных профиля, загрузка аватара).

Эту "штука" нужна для авторизации через разного рода приложения.

13 лет назад
djoen
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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