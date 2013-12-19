Собрать приложение для соц. сети VK и ОК на html

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки147 просмотров

Ищу программиста, который соберет приложение под соц сети VK и ОК на html

Логика, дизайн и верстка есть.

Так же потребуется саппорт приложения.

Присылайте примеры ваших работ.

Указывайте цены на разработку и саппорт.

HTML
11 лет назад
burglarstar
Сумкин 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Небольшие правки сайта на MODx

    $25

    Правки вида 1. при отправке заявки должно проверяться поле "телефон" – там должна быть проверка на кол-ва цифр и выводиться сообщение, что нужно внести изменение, если кол-во цифр не верное ...

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен калькулятор стоимости на joomla

    $100

    Нужен калькулятор стоимости на joomla универсальный, модулем, чтобы была возможность удобно заполнять, название, стоимость, категории. Скайп и цену, срочно, предоплат нет, по факту или безопастная сделка через сайт или вебмани

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна программа

    Здравствуйте! Нужна программа для сайта. Цель - сделать так, что бы прямоугольник (бак для воды) начерченный в изометрии с проставленными размерам (длина, ширина, высота), автоматически изменялся при вводе параметров, соответственно в масштабе (должен быть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать шаблон для Drupal7 и портфолио

    $250

    Есть два сайта http://www.brandinstinct.com/blog/ (расположение меню http://www.artlebedev.ru/), (примеры во вложении) нужно: на основе двух вариантов сделать один. установить его на drupal7. Установить и настроить drupal7. Главная ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установка пикселя СРА системы.

    $20

    Надо установить пиксель ( скрипт) СРА системы на одностраничник. Скрипт вот такой: Рекламодателю потребуется заменить SUB_ID уникальным значением. Sub ID позволит рекламодателю занести уникальные значения (например, номер заказа или любую другую информацию) в код ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить блок описания товаров

    http://www.gkey.com.ua Есть ошибка. в блоке где"Описание", "Характеристики"...не работает ни одна из кнопок. (например http://www.gkey.com.ua/catalog/product-details/77-podogrevateli-detskogo-pitaniya/2443-podogrevatel-dlya-detskogo-pitaniya-avent-0004-463467) Нужно починить. Ваша цена Сайт на Joomla

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать корзину.

    $50

    http://demo.vseprokuhni.ru/component/virtuemart/cart?Itemid=0 joomla 2.5+virtuemart 2.0 необходимо доработать страницу оформления заказа, чтобы весь заказ можно было оформить на 1 странице 1) Вход (введите логин и пароль) 2) Адрес (адрес, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно вывести слайдер на главную Xиты ( WebAsyst )

    Здравствуйте, нужно вывести на главной страничке слайдер xиты. Он есть, но в нем нужно вручную вставлять товар. Сделать нужно чтобы он брал самые продаваемые товары и туда выставлял иx. 1 раз в неделю сделать зачистку ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Web-Панель управления рекламными кампаниями,Java

    На длительное и постоянное сотрудничество требуется опытный программист Проект: "панель управлениям рекламными кампаниями" Импорт данных в систему через файлы, почту, xml, etc. (Партнерки, директ, етс.) Экспорт данных через XML-API, файлы, etc. ...

    Java
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад