Собрать приложение для соц. сети VK и ОК на html

Здравствуйте, нужно вывести на главной страничке слайдер xиты. Он есть, но в нем нужно вручную вставлять товар. Сделать нужно чтобы он брал самые продаваемые товары и туда выставлял иx. 1 раз в неделю сделать зачистку ...