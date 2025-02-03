Собрать сайт, подключить CRM и систему уведомлений по email и Whatsapp

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок194 просмотра

Нам нужен сайт, на котором пользователь сможет зарегистрироваться, заполнить анкету (оставить заявку), а администраторы смогут редактировать эту заявку, получая от пользователя дополнительную информацию при необходимости. 

Важно — весь функционал должен быть реализован при помощи существующих сервисов. То есть нужна настройка и автоматизация этих сервисов. 

Какие функциональные возможности нужны:

  1. CMS — мы рассматриваем  Framer.com, но может есть аналоги лучше. Важные требования:
    - Функция мультиязычности
    - отсутствие серьезных ограничений по графику
    - возможность бесплатного или недорогого создания профилей редакторов
    - регистрация пользователя и создание личного кабинета 
    - личные сообщения в личном кабинете между администратором и пользователем (или этот функционал нужно подключить дополнительным сервисом)
      

  2. СRM — мы думаем про monday.com, но готовы рассмотреть аналоги. Важные требования:
    - было бы круто, если бы была мультиязычность
    - возможность многоуровнего доступа к анкете (заявке) пользователя, а так же изменения списка вопросов анкеты для разных пользователей и получения дополнительной информации от пользователя.
    - личные сообщения в личном кабинете между администратором и пользователем (или этот функционал нужно подключить дополнительным сервисом)
    - автоматизированная отправка емейлов/сообщений в WhatsApp/SMS после определенных действий администратора (или этот функционал нужно подключить дополнительным сервисом)

  3. Загрузка файлов. Мы рассматриваем wetransfer.com, но могут быть аналоги.
    Важно — отсутствие серьезных ограничений на размер и количество файлов. Отсутствие необходимости у пользователя дополнительно регистрироваться в сервисе загрузки файлов. 

  4. Кажется все, но могут быть еще сервисы личных сообщений пользователь-администратор, емейл-рассылок, автоматизации, чего-то еще?

От вас нужно собрать дизайн (его нарисуют в Figma и я вам пришлю). А так же предложить все нужные сервисы и собрать из них работающий проект по ТЗ. 

Можете, пожалуйста, оценить сроки и стоимость такой работы. И еще написать есть ли у вас похожий опыт. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите.   

FigmaАвтоматизация процессовИнтеграция APIСоздание сайтов
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guest_1738578598009
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