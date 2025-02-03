Нам нужен сайт, на котором пользователь сможет зарегистрироваться, заполнить анкету (оставить заявку), а администраторы смогут редактировать эту заявку, получая от пользователя дополнительную информацию при необходимости.

Важно — весь функционал должен быть реализован при помощи существующих сервисов. То есть нужна настройка и автоматизация этих сервисов.

Какие функциональные возможности нужны:

CMS — мы рассматриваем Framer.com, но может есть аналоги лучше. Важные требования:

- Функция мультиязычности

- отсутствие серьезных ограничений по графику

- возможность бесплатного или недорогого создания профилей редакторов

- регистрация пользователя и создание личного кабинета

- личные сообщения в личном кабинете между администратором и пользователем (или этот функционал нужно подключить дополнительным сервисом)

СRM — мы думаем про monday.com, но готовы рассмотреть аналоги. Важные требования:

- было бы круто, если бы была мультиязычность

- возможность многоуровнего доступа к анкете (заявке) пользователя, а так же изменения списка вопросов анкеты для разных пользователей и получения дополнительной информации от пользователя.

- личные сообщения в личном кабинете между администратором и пользователем (или этот функционал нужно подключить дополнительным сервисом)

- автоматизированная отправка емейлов/сообщений в WhatsApp/SMS после определенных действий администратора (или этот функционал нужно подключить дополнительным сервисом)

Загрузка файлов. Мы рассматриваем wetransfer.com, но могут быть аналоги.

Важно — отсутствие серьезных ограничений на размер и количество файлов. Отсутствие необходимости у пользователя дополнительно регистрироваться в сервисе загрузки файлов.



Кажется все, но могут быть еще сервисы личных сообщений пользователь-администратор, емейл-рассылок, автоматизации, чего-то еще?

От вас нужно собрать дизайн (его нарисуют в Figma и я вам пришлю). А так же предложить все нужные сервисы и собрать из них работающий проект по ТЗ.

Можете, пожалуйста, оценить сроки и стоимость такой работы. И еще написать есть ли у вас похожий опыт. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите.