Требуется разработка телеграмм бота для игры в квиз, состоящей из трех раундов с 7, 10 и 15 вопросами. Капитаны команд должны вписывать ответы по таймеру, бот должен засчитывать ответы и выдавать результаты. Вопросы и ответы должны обновляться для каждой игры. Срок исполнения — 1-2 недели.
Собрать сайт, подключить CRM и систему уведомлений по email и Whatsapp
Нам нужен сайт, на котором пользователь сможет зарегистрироваться, заполнить анкету (оставить заявку), а администраторы смогут редактировать эту заявку, получая от пользователя дополнительную информацию при необходимости.
Важно — весь функционал должен быть реализован при помощи существующих сервисов. То есть нужна настройка и автоматизация этих сервисов.
Какие функциональные возможности нужны:
CMS — мы рассматриваем Framer.com, но может есть аналоги лучше. Важные требования:
- Функция мультиязычности
- отсутствие серьезных ограничений по графику
- возможность бесплатного или недорогого создания профилей редакторов
- регистрация пользователя и создание личного кабинета
- личные сообщения в личном кабинете между администратором и пользователем (или этот функционал нужно подключить дополнительным сервисом)
СRM — мы думаем про monday.com, но готовы рассмотреть аналоги. Важные требования:
- было бы круто, если бы была мультиязычность
- возможность многоуровнего доступа к анкете (заявке) пользователя, а так же изменения списка вопросов анкеты для разных пользователей и получения дополнительной информации от пользователя.
- личные сообщения в личном кабинете между администратором и пользователем (или этот функционал нужно подключить дополнительным сервисом)
- автоматизированная отправка емейлов/сообщений в WhatsApp/SMS после определенных действий администратора (или этот функционал нужно подключить дополнительным сервисом)
Загрузка файлов. Мы рассматриваем wetransfer.com, но могут быть аналоги.
Важно — отсутствие серьезных ограничений на размер и количество файлов. Отсутствие необходимости у пользователя дополнительно регистрироваться в сервисе загрузки файлов.
Кажется все, но могут быть еще сервисы личных сообщений пользователь-администратор, емейл-рассылок, автоматизации, чего-то еще?
От вас нужно собрать дизайн (его нарисуют в Figma и я вам пришлю). А так же предложить все нужные сервисы и собрать из них работающий проект по ТЗ.
Можете, пожалуйста, оценить сроки и стоимость такой работы. И еще написать есть ли у вас похожий опыт. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите.
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