Необходимо разработать функциональный и красивый чат для сайта, который интегрируется с Telegram. Чат должен позволять пользователям отправлять сообщения, которые будут приходить в ТГ канал. Ответы должны отображаться у пользователей в чате, с уникальной перепиской для каждого. Чат должен быть адаптивным под мобильные устройства и разные экраны.
Софт по загрузке Reels в inst.
Задача: написать софт по загрузке reels (короткие видеоролики) в inst.
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