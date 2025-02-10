Требуется разработка Telegram-бота для авторизации в игре Brawl Stars. Бот должен запрашивать email и код для доступа, а затем распознавать доступные скины с использованием OCR. Необходимо сканировать экраны скинов, классифицировать их по редкости и создавать объединенные изображения для каждой категории. Проект должен быть автономным и работать на сервере через эмулятор.