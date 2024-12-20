Требуется разработка программы для парсинга данных с двух сайтов с последующим объединением полученных данных в Excel-файле. Подробное ТЗ будет составлено на основе примера в Excel 'Программа-парсинг Двух сайтов'.
Solana реализовать скрипт на любом языке, сегодня
Имеется техническое задание, обязательный опыт работы с соланой
Оставляйте Ваш телеграмм для связи
Бюджет 200$, сроки выполнения в течении ночи - требуется выполнить задачу
Оплата будет произведена, сразу по факту готовности проекта
Заявки фрилансеров
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