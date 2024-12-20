Solana реализовать скрипт на любом языке, сегодня

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок1 просмотр

Имеется техническое задание, обязательный опыт работы с соланой
Оставляйте Ваш телеграмм для связи
Бюджет 200$, сроки выполнения в течении ночи - требуется выполнить задачу
Оплата будет произведена, сразу по факту готовности проекта

Написание скриптов
4 месяца назад
guest_1734896560194
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров