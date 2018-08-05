Сообщение о вирусах на сайте ВП

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок162 просмотра

Для сайта на ВП приходит сообщение от хостинга, что в сайте есть зараженные файлы, 2 шт. Требуется устранить проблему.

Оплата по факту качественного выполнения задачи 5 $ плюс хороший отзыв.

Могу переслать письмо от хостинга для полного понимания задачи.

7 лет назад
exact_solutions
Елена 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров