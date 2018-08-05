Нужно для встраивания в экосистему с имеющейся CRM EasyWork24, как делает Bitrix чтобы люди создавали сайты а отклики шли в CRM сами Бюджет от $3000 и выше ...
Сообщение о вирусах на сайте ВП
Для сайта на ВП приходит сообщение от хостинга, что в сайте есть зараженные файлы, 2 шт. Требуется устранить проблему.
Оплата по факту качественного выполнения задачи 5 $ плюс хороший отзыв.
Могу переслать письмо от хостинга для полного понимания задачи.
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