Составить карту управляющих компаний и ТСЖ

Уважаемые коллеги!

Нужно составить карту Москвы и Санкт-Петербурга где на каждом доме будет указано название управляющей компании или ТСЖ которая его обслуживает. Данные можно брать из открытых источников (ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ, другие открытые каталоги).

В заявке прошу указать каким образом Вы планируете сделать карту (на базе какого картографического ресурса) и ориентировочную стоимость работы.