На сайте http://zastroy.ru/. (Главная-Наши услуги-Каталог товаров-Расчет и подбор-Контакты). В этот ряд нужно добавить вкладку - Вакансии. Блок управления контентом в CMS на этой вкладке должен позволять добавлять, редактировать, удалять вакансии. Пример функционала и общего результата как ...
Составить карту управляющих компаний и ТСЖ
Уважаемые коллеги!
Нужно составить карту Москвы и Санкт-Петербурга где на каждом доме будет указано название управляющей компании или ТСЖ которая его обслуживает. Данные можно брать из открытых источников (ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ, другие открытые каталоги).
В заявке прошу указать каким образом Вы планируете сделать карту (на базе какого картографического ресурса) и ориентировочную стоимость работы.
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