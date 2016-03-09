Сотрудничество по доработке и улучшению сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок157 просмотров

Компания Koloro ищет программиста для сопровождения сайта koloro.ua. Требуется постоянно дорабатывать и улучшать сайт.

Подробности о сайте:

  • самописная CMS$
  • Bootstrap;
  • Php;
  • Jquery;
  • Yepnope.
Необходимые доработки на первое время:

  • ускорение работы сайта;
  • исправление ошибок в верстке сайта;
  • доработки SEO;
  • мелкие ошибки в работе сайта.
Подробное ТЗ вышлю исполнителям для оценки времени выполнения и стоимости.
BootstrapjQueryPHP
9 лет назад
koloro-web
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров