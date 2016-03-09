Требуется создать тестовый скрипт для проверки работы Яндекс.кассы на самописном интернет-магазине. То есть взять конкретный товар и настроить тестовую оплату, исходя из его цены. После удачной оплаты скрипт должен возвращать стоимость товара минус процент Яндекс.кассы ...
Сотрудничество по доработке и улучшению сайта
Компания Koloro ищет программиста для сопровождения сайта koloro.ua. Требуется постоянно дорабатывать и улучшать сайт.
Подробности о сайте:
- самописная CMS$
- Bootstrap;
- Php;
- Jquery;
- Yepnope.
- ускорение работы сайта;
- исправление ошибок в верстке сайта;
- доработки SEO;
- мелкие ошибки в работе сайта.
Заявки фрилансеров
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