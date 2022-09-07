Требуется разработчик для оптимизации ветки комментариев на jQuery. Необходимо привести код в порядок, обеспечив его чистоту и профессионализм. Пример кода прилагается для ознакомления.
Сотрудничество по сайту
Денис доброго дня, мне вас посоветовали очень. Хотел бы познакомиться и начать сотрудничество. Есть ли у вас время?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $65
Требуется наладить быстрый импорт 2,5 млн товаров на сайте WordPress, чтобы завершить процесс за 1,5-2 суток. Необходимо оптимизировать структуру данных: Бренд-Номер-Цена и Имя-Артикул-базовая цена. Также требуется разместить копию сайта на другом домене.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка AI чат-бота для Telegram-группы, который будет поддерживать активность, общаясь на тему крипто-валют. Бот должен писать релевантные сообщения, используя обучающую выборку текстов. Укажите стоимость, сроки и необходимые ресурсы для реализации проекта.Закрыт3 года назад
- $3000
Требуется программист для разработки крипто биржи. Предоставлен дизайн и верстка, необходимо внести правки и разработать функционал. После завершения проекта ожидается поддержка за договоренную плату. Техническое задание и дизайн доступны по запросу.Веб-программирование15 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо удалить вирусные адалт-ссылки с сайта на Wordpress, которые проставляются с префиксом http. Ссылки сложно поймать вручную, поэтому требуется анализ через ScreamingFrog. Сайт посвящен обзору кредитов и нуждается в очистке от вредоносного контента.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо скрыть картинки и подписи к ним у материалов на сайте Drupal 7, опубликованных более двух недель назад. Реализация задачи предполагает добавление к шаблону PHP-кода, который проверяет дату публикации и применяет стиль display: none к картинкам и подпись к ним. Работает с обычными друпаловскими шаблонами.Закрыт3 года назад
- $25
Требуется интеграция Google Tag Manager и кодов отслеживания на сайте, сделанном на osStore. Необходимо устранить пробелы в адаптивной версии для мобильных устройств и убрать ненужные методы оплаты. Сайт поддерживает два языка (украинский и русский) и две валюты (гривна и тенге). Дедлайн - 09.09.2022.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать админку для управления товарами интернет-магазина с использованием Backpack for Laravel или альтернативного решения. Основные задачи: подключение к фронтенду на Next.js, добавление, удаление и редактирование товаров, настройка атрибутов и категорий, а также базовые SEO-настройки (тайтл, дескриптор, H1 и управление ссылками).Закрыт3 года назад
- $50
Необходимо разработать Telegram бота для техников, который будет автоматизировать процесс обслуживания кофейных стоек. Бот должен позволять техникам загружать фото, которые автоматически направляются в соответствующие группы или каналы. Также требуется админка для управления функционалом и учёта. Подробное ТЗ доступно по ссылке.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать валидацию полей формы отправки на готовом лендинге с использованием JavaScript. Также требуется настроить отправку данных, адаптируя верстку к уже готовому скрипту. Задача займет около 10 минут для опытного специалиста.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад