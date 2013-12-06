Созадание сайта на MODx Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок218 просмотров

Необходимо отпрограммировать сайт на MODx Revolution

Есть дизайн (во вложении макеты)

Технические характеристики:

1.Минимальный порог адаптации сайта под интернет браузеры, включая: Explorer 8 и выше, Mozilla FireFox 4 и выше, Google Chrome 9 и выше, Opera 10 и выше.

2.Верстка — статичная по центру, ширина 1024 оптимизированная под 1000

3. Язык сайта — русский

Перечень сервисов, модулей, которые должны быть на сайте:

1. Главное меню - один уровень

2. Меню на внутренних страницах - двухуровневое

3. Баннер (слайдер)

4. Каталог товаров (списком)

4. Статические страницы

5. Новинки на главной сторанице

6. Форма обратной связи

7. Посылание на соц.сети;

8. Страница "Сертификаты" (сертификаты с зумом)

9. Хлебные крошки

В заявках, пожалуйста, ставте сроки и стоимость выполнения работы.

При необходимости деталей - пишите.

MODX
11 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров