Уважаемые фрилансеры, нам нужен грамотный человек который сможет, правильно и точно написать скрипт для нашего сайта (соц. сеть).
Созадание сайта на MODx Revo
Необходимо отпрограммировать сайт на MODx Revolution
Есть дизайн (во вложении макеты)
Технические характеристики:
1.Минимальный порог адаптации сайта под интернет браузеры, включая: Explorer 8 и выше, Mozilla FireFox 4 и выше, Google Chrome 9 и выше, Opera 10 и выше.
2.Верстка — статичная по центру, ширина 1024 оптимизированная под 1000
3. Язык сайта — русский
Перечень сервисов, модулей, которые должны быть на сайте:
1. Главное меню - один уровень
2. Меню на внутренних страницах - двухуровневое
3. Баннер (слайдер)
4. Каталог товаров (списком)
4. Статические страницы
5. Новинки на главной сторанице
6. Форма обратной связи
7. Посылание на соц.сети;
8. Страница "Сертификаты" (сертификаты с зумом)
9. Хлебные крошки
В заявках, пожалуйста, ставте сроки и стоимость выполнения работы.
При необходимости деталей - пишите.
Заявки фрилансеров
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