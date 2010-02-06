Создание альбомов и фотографий в соц.сетях

Есть выгруженные данные о товарах в виде одного xml-файла и каталога с картинками.

Структура файла XML в следующем виде (можем согласовать окончательную версию):

У разных товаров может быть разное количество характеристик.

Нужно разработать программу, которая под заданным аккаунтом пользователя в социальных сетях "Одноклассники.ру" и "Вконтакте.ру" из представленного xml-файла произведет загрузку альбомов и фотографий (картинок) в них вместе с дополнительной информацией о товарах в виде описания (из примера по первому товару):

"Артикул: 102328

Наименование: "Casio E-200"

Цена: 1028.22 руб.

Дополнительные характеристики:

Цвет: Черный

Память: 128 мб

Экран: Цветной

Тип связи: GSM"

Еще один ключевой момент: Группы альбомов и товары в них уже могут быть загружены в аккаунт социальной сети. Нужно иметь механизм обновления информации о товарах и дозагрузки новых товаров. Алгоритм работы должен быть таким:

- перед созданием нового альбома ищется, есть ли уже такой альбом - если есть, то создавать его не нужно;

- перед созданием нового товара ищется, есть ли уже такой товар в группе по артикулу в первой строчке описания товара (артикул товара в рамках группы уникален) - если товар есть, то по нему загружается новая картинка и заменяется описание на то, что есть в файле.

Должна быть возможность запуска программы и передачи туда инициализирующих данных: логин, пароль, каталог (где xml-файл и подкаталог картинок), социальная сеть (Одноклассники/ВКонтакте). Нужно визуально отображать процесс загрузки (а-ля прогресс-бар). Сообщать об ошибках при загрузке. Считать среднее время загрузки одной фотографии, одного альбома и общее время загрузки.

Жду конкретных предложений по срокам и стоимости. Пожалуйста, отдельно укажите стоимость а) просто загрузки; б) загрузки с механизмом обновления информации о товарах.