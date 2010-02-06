Нужно написать скрипт каталога картинок, разбитых по категориям Должен быть удобный, веб20 интерфейс Кратко о проекте. В админке – ...
Создание альбомов и фотографий в соц.сетях
Есть выгруженные данные о товарах в виде одного xml-файла и каталога с картинками.
Структура файла XML в следующем виде (можем согласовать окончательную версию):
У разных товаров может быть разное количество характеристик.
Нужно разработать программу, которая под заданным аккаунтом пользователя в социальных сетях "Одноклассники.ру" и "Вконтакте.ру" из представленного xml-файла произведет загрузку альбомов и фотографий (картинок) в них вместе с дополнительной информацией о товарах в виде описания (из примера по первому товару):
"Артикул: 102328
Наименование: "Casio E-200"
Цена: 1028.22 руб.
Дополнительные характеристики:
Цвет: Черный
Память: 128 мб
Экран: Цветной
Тип связи: GSM"
Еще один ключевой момент: Группы альбомов и товары в них уже могут быть загружены в аккаунт социальной сети. Нужно иметь механизм обновления информации о товарах и дозагрузки новых товаров. Алгоритм работы должен быть таким:
- перед созданием нового альбома ищется, есть ли уже такой альбом - если есть, то создавать его не нужно;
- перед созданием нового товара ищется, есть ли уже такой товар в группе по артикулу в первой строчке описания товара (артикул товара в рамках группы уникален) - если товар есть, то по нему загружается новая картинка и заменяется описание на то, что есть в файле.
Должна быть возможность запуска программы и передачи туда инициализирующих данных: логин, пароль, каталог (где xml-файл и подкаталог картинок), социальная сеть (Одноклассники/ВКонтакте). Нужно визуально отображать процесс загрузки (а-ля прогресс-бар). Сообщать об ошибках при загрузке. Считать среднее время загрузки одной фотографии, одного альбома и общее время загрузки.
Жду конкретных предложений по срокам и стоимости. Пожалуйста, отдельно укажите стоимость а) просто загрузки; б) загрузки с механизмом обновления информации о товарах.
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