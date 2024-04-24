Необходимо синхронизировать товары косметики на сайте WordPress WooCommerce с поставщиком Dear systems. Задача включает автоматическое обновление информации о товарах, их наличии и перевод на три языка. Также требуется модернизация систем на сайте. Ищем специалиста с опытом работы в WooCommerce и WordPress для качественного выполнения задачи.