Создание Bitcoint обменника (Аукциона)

Здравствуйте,

Требуется создать Bitcoints обменник (Аукцион) на основе HTML шаблона.

Пример работы: Человек регистрируется выбирает на какую валюту он хочет обменять Bitcoints и ему пишут другие участники системы предложения по обмену. И наоборот.

Также сервис должен включать возможность проведения безопасных сделок через наш персонал.

Более подробно объясню все при личной переписке.