Создание браузерной игры по типу апехи

Добрый день Нужно создать сервис проверки валидности электронных ящиков подобный http://centralops.net/co/EmailDossier.aspx Он базируется на этом компоненте. http://hexillion.com/hg/asp-email-verification-component/ Сервис должен базироваться на этом компоненте, лицензия на этот компонент есть. Нужно чтобы можно было загрузить список емейлов, запустить проверку и на выходе получить результат по каждому ...