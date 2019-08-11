Создание чат бота для бизнеса.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок234 просмотра

Интересует создание трёх чат ботов для бизнеса с размещением.

Для телеграм. Начнем с одного бота.. Если работа понравится, то реализуем ещё два.  Бот необходим с возможностью он-лайн оплаты. ТЗ нет . Суть - доставка товара. Оплата за работу  только гривнами.  Реальный заказчик. Есть интерес в постоянном сотрудничестве . 

6 лет назад
NikegM
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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