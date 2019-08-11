При фильтрации не отображаются результаты в выдаче, раньше всё работало. Отдаю предпочтение бюджету и срокам.
Создание чат бота для бизнеса.
Интересует создание трёх чат ботов для бизнеса с размещением.
Для телеграм. Начнем с одного бота.. Если работа понравится, то реализуем ещё два. Бот необходим с возможностью он-лайн оплаты. ТЗ нет . Суть - доставка товара. Оплата за работу только гривнами. Реальный заказчик. Есть интерес в постоянном сотрудничестве .
Заявки фрилансеров
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