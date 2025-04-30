Разработать чат-бота для Telegram-канала, который будет проверять подписку пользователей и отправлять документы по их запросу. Бот должен эффективно взаимодействовать с подписчиками и обеспечивать автоматизацию процессов.
Создание cистемы промокодов для самописной CMS
Есть самописаная CMS. Нужно для неё создать систему промокодов, чтобы можно было создать промокод, удалить, обновить.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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