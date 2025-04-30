Создание cистемы промокодов для самописной CMS

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки5 просмотров

Есть самописаная CMS. Нужно для неё создать систему промокодов, чтобы можно было создать промокод, удалить, обновить.

MySQLPHPРазработка бэкенда
12 дней назад
guest_1740832705894
2 месяца в сервисе
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7 дней назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
16 минут назад
12 дней назад
$70
1 день
Escrow
Ответственно подошел к заказу и выполнил все просьбы. Оперативно разрулил все возникшие неожиданные проблемы, советую к работе!
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Кирилл
 
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12 дней назад
Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
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12 дней назад
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