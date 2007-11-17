Создание флеш открытке Новогодней

Есть текст, в котором необходимо убить слова которые повторяться больше одного раза. Работать должно так: Есть страница с формой добавления куда я копирую нужный мне кусочек текста и жму кнопку убить дубли, на выхлопе получаю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сценарий:
Рисованные люди (см. рисунок в сопутствующих материалах). Уютная комната, камин, снежок за окном, под елкой подарки. Семья рисованная с собачкой рисованной, собачка будет брать из корзинки игрушки с брендом Москоммерца. Каждый раз повешенная на елку игрушка должна как бы увеличиваться, качаться и наш фирменный квадратик-солнышко должен давать отблеск. Наряжать елку будут взрослые, по очереди, отходить, обниматься, смотреть друг на друга и елку. улыбаясь, все должно быть очень нежно.
Причем желательно, чтобы их лица тоже не очень четко были видны, в профиль только.
Вначале картинка должна быть в синих тонах (карандашом), после того как загорятся фонарики на елке открытка станет цветной и елка вся наряженная нашими брендовыми игрушками, они как бы расплодятся на ней и в заключение можно как бы вылететь из окна этого дома и увидеть панораму города - в окнах еще нескольких домов и предприятий ( заводов, строящихся домов, можно даже маленький аэропорт нарисовать) наш загорающий квадратик (или везде мелькают также наряженные нашими игрушками елки). Чтобы показать глобальность нашей работы.
И потом подпись по всей открытке, на фоне этих окон С Новым Годом и Рождеством! Искренне Ваш Москоммерцбанк
Примеры:
http://presentation.rbc.ru/projects/index.php?bc_tovar_id=88
http://presentation.rbc.ru/projects/index.php?bc_tovar_id=39
http://presentation.rbc.ru/projects/index.php?bc_tovar_id=86
Сроки до понедельника до 10.00
Примечание Оплата после проделанной работы, просто был случай, один из фрилансеров получив аванс просто навсего про игнарировал работу Оплата 6000 руб Если работу будет хорошая то 8000 руб.
- Похожие заказы
- $3Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо реализовать: Пользователь входит в совй аккаут, нажимает на кнопку ДОБАВИТЬ, вводит количество кусков к примеру 3 С низу появляются поля для ввода ссылок (сскли как прямыет, так и через файлообменники) Ссылка1 [http://rapida.com/Part1] Ссылка2 [http://rapida.com/Part2] Ссылка3 [http://rapida.com/Part3] Нажимает на кнопку [Закачать] И закрываю сайт, и ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуются дизайнер-художник для отрисовки четырех рисунков во Flash или Illustrator для сайта www.uk-un.ru в виде удобном для их последующей анимации основным флешером. Описание рисунков - в прилагаемом файле.Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
нужна команда, 2-4 человека на месяц. Одному НЕОБХОДИМО находиться в офисе в москве.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
нужно сделать флеш-сайт (100% флешка) информации очень мало, нужно нарисовать плейер MP3 файлов (идеально, чтоб файлы лежали визуально ввиде винила (пластинок) то есть пользователь сайта выбирал пластинку и при нажатии она ставилась на виниловый проигрыватель ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо отредактировать флэш-заставку интернет-казино: 1. Сменить название на NEW ONLINE CASINO+добавить эффектов(сияние, мигание и т.п.) 2. Убрать флаги стран 3. Коричневый фон сменить на тёмно-синий, как на http://www.va-bank.com 4. Зелёный фон сменить на фон под золото и уменьшить высоту ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо срочно написать несложный скрипт: Есть ТЗ, задание усложнилось, прошу ознакомиться и назвать цену. Нужно все сегодня до 19:00 сделать.Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создать ресурс аналогичный http://www.alibaba.com/ С тем же функционалом. Включая админку. Требуется самостоятельный движок не CMS!Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
Основные требования к системе указаны в техническом задании, там где указано “на момент запуска” – необходимо сделать по этому тендеру, там где указано “в будущем” – дальнейшая доработка системы. Цены указывать на “на момент запуска” ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Мод: attach_245_phpBB_2_0_22_premod Установил мод на нулёвый форум. Всё прекрасно работало Затем загрузил базу форума. И тут. Не хочет отображать возможность вложения. В изменённых файлах при загрузке пишет, нечто вроде: Код: DEBUG MODE SQL Error : 1054 Unknown column 'f.auth_download' in 'field list' SELECT ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад