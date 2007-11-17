Создание флеш открытке Новогодней

Сценарий:

Рисованные люди (см. рисунок в сопутствующих материалах). Уютная комната, камин, снежок за окном, под елкой подарки. Семья рисованная с собачкой рисованной, собачка будет брать из корзинки игрушки с брендом Москоммерца. Каждый раз повешенная на елку игрушка должна как бы увеличиваться, качаться и наш фирменный квадратик-солнышко должен давать отблеск. Наряжать елку будут взрослые, по очереди, отходить, обниматься, смотреть друг на друга и елку. улыбаясь, все должно быть очень нежно.

Причем желательно, чтобы их лица тоже не очень четко были видны, в профиль только.

Вначале картинка должна быть в синих тонах (карандашом), после того как загорятся фонарики на елке открытка станет цветной и елка вся наряженная нашими брендовыми игрушками, они как бы расплодятся на ней и в заключение можно как бы вылететь из окна этого дома и увидеть панораму города - в окнах еще нескольких домов и предприятий ( заводов, строящихся домов, можно даже маленький аэропорт нарисовать) наш загорающий квадратик (или везде мелькают также наряженные нашими игрушками елки). Чтобы показать глобальность нашей работы.

И потом подпись по всей открытке, на фоне этих окон С Новым Годом и Рождеством! Искренне Ваш Москоммерцбанк

Примеры:

http://presentation.rbc.ru/projects/index.php?bc_tovar_id=88

http://presentation.rbc.ru/projects/index.php?bc_tovar_id=39

http://presentation.rbc.ru/projects/index.php?bc_tovar_id=86

Сроки до понедельника до 10.00

Примечание Оплата после проделанной работы, просто был случай, один из фрилансеров получив аванс просто навсего про игнарировал работу Оплата 6000 руб Если работу будет хорошая то 8000 руб.