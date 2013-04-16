Имеется несложный класс для ресайза картинок (во вложении), его задача просто ресайзить картинки, никакой дополнительной обработки класс не делает. Необходимо реализовать две задачи: 1 - Добавить возможность сохранять прозрачность для ...
Создание формы авторизации с помощью соц. сетей
Ищу программиста, который работает в Друпале и может установить для страницы Отзывы и Коментарии плагины обязательной авторизации через соц. сети: Google, Mail.ru, Vkontake, Odnoklassniki, Facebook, Twitter
Должно работать по такому принципу: http://tsn.ua/kyiv/kiyanka-zbila-vagitnu-zhinku-i-vletila-u-stinu-5-poverhivki-291109.html
При авторизации на сайте должно выскакивать дополнительное окошко подтверждения авторизации с названием приложения, то-есть нашего сайта и логотип. Далее пользователь нажимает авторизоваться, страница окошко закрывается и на странице возле формы добавления комментарии появляется фотография пользователя. Далее пользователь пишет комментарий и нажимает на кнопку "Отправить отзыв". Отзыв появляется на странице.
Вот как работает страница комментарии сейчас http://kuzmenko-style.com.ua/irecommend при авторизации к примеру через Твиттер кроме обычного окна авторизации появляется еще дополнительное окно емейл и Фамилия. Такого быть не должно!
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