Создание фотогаллерии на сайте

$50
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок193 просмотра
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Создать согласно прикрепленному файлу галерею на WordPress

На сайте установлена NextGEN Gallery. Но рассмотрю и любые другие галереи с возможностью добавления фотографий

12 лет назад
Genfald
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад