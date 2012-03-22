Создание функционала студии контента

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки133 просмотра
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Здравствуйте, ищу ответственного и достаточно компетентного специалиста способного создать на основе моего ТЗ функционал для студии копирайтинга/рерайтинга. Верстка имеется, бюджет не большой, но в будущем нужны будут дорботки поэтому желательно сотрудничество на постоянной основе. Сроки реализации до месяца. Главное качество. Хотелось бы иметь дело с человеком который что то подобное уже создавал или емеет готовые наработки по теме. Пожалуйста оставляйте свои координаты сразу, я с вами свяжусь и думаю что мы все обсудим. Спасибо за внимание.

12 лет назад
SeoPerson
Андрей 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Zerohold
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$900
60 дней