Создание функционала студии контента

Здравствуйте, ищу ответственного и достаточно компетентного специалиста способного создать на основе моего ТЗ функционал для студии копирайтинга/рерайтинга. Верстка имеется, бюджет не большой, но в будущем нужны будут дорботки поэтому желательно сотрудничество на постоянной основе. Сроки реализации до месяца. Главное качество. Хотелось бы иметь дело с человеком который что то подобное уже создавал или емеет готовые наработки по теме. Пожалуйста оставляйте свои координаты сразу, я с вами свяжусь и думаю что мы все обсудим. Спасибо за внимание.