Создание главной посадочной страницы и лэндингов с "прокладками".

Необходимо создать лид-магнит и настроить на нём форму заказа. Это будет главная страница, которая продвинется по СЕО со временем (важно учесть при создании). Также будет много разных страниц благодарности и промежуточных "прокладок". Тема инфопродукта - видеоролики по приготовлению еды.

В заявке укажите, пожалуйста, стоимость главной страницы для СЕО и одной простой, которая в СЕО не нуждается. Задавайте вопросы уточняющие. Отвечу всем приславшим примеры своих работ.