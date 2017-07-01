Тpeбуeтcя написaть cофт нa на Windows под ключ.
Создание главной посадочной страницы и лэндингов с "прокладками".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать лид-магнит и настроить на нём форму заказа. Это будет главная страница, которая продвинется по СЕО со временем (важно учесть при создании). Также будет много разных страниц благодарности и промежуточных "прокладок". Тема инфопродукта - видеоролики по приготовлению еды.
В заявке укажите, пожалуйста, стоимость главной страницы для СЕО и одной простой, которая в СЕО не нуждается. Задавайте вопросы уточняющие. Отвечу всем приславшим примеры своих работ.
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