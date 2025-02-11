Требуется разработка сайта-визитки на 6 страниц с использованием готового дизайна из Figma. Ожидается реализация анимаций, градиентов и динамических компонентов. Срок выполнения - неделя. Предложите адекватную цену за выполнение заказа.
Создание групп Автоматическая регистрация новых Telegram-аккаунтов
2.1 Создание групп
Автоматическая регистрация новых Telegram-аккаунтов с номерами телефонов из указанных стран.
Возможность загрузки списка номеров вручную или автоматическое получение номеров через API сервисов виртуальных номеров.
Создание групп с заданными параметрами (название, описание, фото группы и т. д.).
Добавление администратора (бота или другого аккаунта) для дальнейшего управления группами.
Поддержка создания множества групп одновременно (пакетное создание).
2.2 Массовая рассылка сообщений
Возможность отправлять текстовые и медиа-сообщения (изображения, видео, документы) сразу в несколько групп.
Поддержка форматирования текста (жирный, курсив, ссылки).
Задержка между отправками (для обхода ограничений Telegram).
Логирование отправленных сообщений и ошибок.
Возможность использования нескольких Telegram-аккаунтов для распределения нагрузки.
Заявки фрилансеров
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