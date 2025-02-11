2.1 Создание групп

Автоматическая регистрация новых Telegram-аккаунтов с номерами телефонов из указанных стран.

Возможность загрузки списка номеров вручную или автоматическое получение номеров через API сервисов виртуальных номеров.

Создание групп с заданными параметрами (название, описание, фото группы и т. д.).

Добавление администратора (бота или другого аккаунта) для дальнейшего управления группами.

Поддержка создания множества групп одновременно (пакетное создание).

2.2 Массовая рассылка сообщений

Возможность отправлять текстовые и медиа-сообщения (изображения, видео, документы) сразу в несколько групп.

Поддержка форматирования текста (жирный, курсив, ссылки).

Задержка между отправками (для обхода ограничений Telegram).

Логирование отправленных сообщений и ошибок.

Возможность использования нескольких Telegram-аккаунтов для распределения нагрузки.