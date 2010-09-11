Создание интерактивного игрового сайта (Киев)

$2500
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок351 просмотр
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Требуется веб-программист, флэш-аниматор для создания интерактивного игрового сайта на основе готового графического дизайна.

Требования: владение Flash/Flex, Actionscript 3.0, PHP. Необходим опыт создания интерактивных сайтов, флэш-игр. Обязательно наличие портфолио (интересуют в первую очередь навыки программирования, графический дизайн не имеет значения).

Оплата поэтапная, по мере выполнения стадий проекта (отдельно за разработку сайта, отдельно за каждую флэш-игру). Бюджет – от 10 000грн.

Работа удаленная, но желательно, чтобы исполнитель находился в Киеве, чтобы была возможность оперативно встречаться.

Решение о сотрудничестве будет принято после выполнения небольшого тестового задания, которое будет оплачено в случае дальнейшего сотрудничества.

Резюме и портфолио отправляйте по адресу: ignat.zaytsev (at) gmail.com

13 лет назад
letter-eater
Игнат 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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