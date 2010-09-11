Создание интерактивного игрового сайта (Киев)

Вобщем нужно будет сверстать логотип из psd в .ai Далее нужно будет сверстать так же сайт (резинка) с psd и натянуть его на CMS, предлогайте свои варианты. Так же нужно будет разработать форму заказа как тут http://interio-stroy.ru/ceny/forma-zakaza/ - ...