Создание инвестиционного проекта (HYIP)

Здравствуйте! Мне нужен человек, который сможет создать HYIP (создание сайта,установить скрипт , установить шаблон), вообщем всё что нужно для создания.

Он должен разбирается в этом, иметь представление, что это такое и как работать с ним. Финансирование проекта обеспечено, вам только рабочая часть.

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