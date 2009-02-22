Создание инвестиционного проекта (HYIP)

$500
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок228 просмотров
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Здравствуйте! Мне нужен человек, который сможет создать HYIP (создание сайта,установить скрипт , установить шаблон), вообщем всё что нужно для создания.

Он должен разбирается в этом, иметь представление, что это такое и как работать с ним. Финансирование проекта обеспечено, вам только рабочая часть.

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15 лет назад
saqwe
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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