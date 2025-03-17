Создание искусственного интеллекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок38 просмотров

В институте дали задание написать ИИ, который будет помогать в работе ВУЗа

Конкретной темы нет, главное чтобы хоть как-то был связан с институтом. Выручайте

OpenAI
2 месяца назад
guest_1742222967190
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Дарья
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Степан
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Был
6 дней назад
1 отзыв
2 месяца назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
29 минут назад
31 отзыв
2 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
ТОП-10
Веб-программирование
Радина
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Была
19 дней назад
2 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
2 месяца назад