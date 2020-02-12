Создание конструктора товаров на сайте

[url=https://beaver.eginkaman.com/station/3]https://beaver.eginkaman.com/station/3[/url] - сюда поступают данные с реальных устройств Нужно: Передать новые данные в переменную window.chartData и вызвать функцию chartUpdate() Т.е при выборе бОльшего периода нужно что бы на графике соответственно отбражались собранные данные. Все данные мы получаем с time ...