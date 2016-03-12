Создание Landing Page на 3-х языках для продажи виртуальных книг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки120 просмотров

Создание Landing Page на 3-х языках для продажи электронных книг (виртуальных книг). Территория продаж Украина, Россия, мир

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Обязательно стоимость и сроки!

9 лет назад
konstantinova_o
40 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров