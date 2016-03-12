Создание Landing Page на 3-х языках для продажи виртуальных книг

Здравствуйте, хочу вынести инпуты которые расположены прямо на яндекс карте за пределы самой карты, вот калькулятор - https://jsfiddle.net/3qebhbau/11/ Хочу сделать примерно так - http://www.okna-voz.ru/ (но без кнопок "поиск"), а чтобы расчет делался по нажатию на ...