Создание магазина на Опенкард 3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок157 просмотров

  1. Собрать магазин на Опенкард 3 в котором в карточках товара можно выбирать вариации этого товара со своим URL.

  2. Перенести данные с Опенкард 2.3

OpencartСоздание интернет-магазинов
2 месяца назад
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