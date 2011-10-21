Создание макроса для выгрузки каталогов в webasyst

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка102 просмотра

Необходимо написать макрос, для перевода из csv прайса 1c bitrix в exel прайс web asyst

в приложенных файлах есть пояснения

Webasyst
14 лет назад
timaginm
Максим 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

yuriy_ak
Юрий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

yuriy_ak
Юрий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад