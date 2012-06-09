В сайт нужно добавить: 1) Социальные сети в футере 2) Рамка с лого в письмах корпоративной почты. (т.е. при письмах от noreply, например подтверждение регистрации, подписки, письма от администрации) ...
Создание многоуровневых логических флеш игр
интересует создание многоуровневых логических флеш игр (аналоги судоки). Выражаясь точнее, интересует копирование/моделирование уже существующих флеш игр (как с отечественных, так и с зарубежных сайтов), которые будут синхронизированы между собой. Проект в себя включает создания до 40 данных флеш игр. Если данный проект интересен, пожалуйста, пришлите свое портфолио по флеш играм и прайс. Заранее благодарен.
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