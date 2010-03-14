Создание модуля выгрузки и загрузки данных

Есть интернет магазин товаров, компьютерной тематики. Характеристики товара обьекта разбиты на основные которые у всех одинаковы и на дополнительные которые у разных категорий товара разные. Харкактеристик много. Например о компьютерах около 80.

Надо создать 2 скрипта.

1 - выбираю категорию он выдает товар и все характеристики товара по ней + сохраняет все в txt файл. Файл должен быть совместим для загрузки в excell и его редактирования в нем.

2 - После редактирования и добавления новых данных файла в Excell второй скрипт вносит все изменения в базу данных.

Оставлять цены и сроки.