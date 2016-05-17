Создание на самописной CMS модуля промоакций с промокодами и бонусами

ТЕХЗАДАНИЕ (ТЗ) ПО ПРОМОАКЦИИ

На сайте есть действующая система промокодов, которая выдает пользователю бесплатный купон при вводе промокода при регистрации или из ЛК пользователя.

Полноценное объединение с новой системой промокодов не обязательно. Просто обходимо, чтобы:

- все промокоды пользователями вводились в одни и те же поля форм;

- база номеров промокодов была едина, чтобы не получилось 2 одинаковых промокода в разных системах.

ВНИМАНИЕ! Вся интерфейсная часть (вёрстка) уже имеется, остается только кодить и сделать так чтобы всё заработало.

Новая система промокодов будет давать пользователю бонусные рубли и скидки в % при покупках.

Новая система будет состоять из одной основной и нескольких доп. страниц.

Основная страница – страница создания промоакций из админки.

ОСНОВНАЯ СТРАНИЦА:

Состоит из нескольких фильтров и подфильтров, а также функционала создания промокодов

Фильтры

Для незарегистрированных или зарегистрированных пользователей будет промоакция

Если для незарегистрированных, то для всех или только из определенного списка e-mail, который указывается в текстовом поле там же. Также необходимо сделать проверку и удаление по кнопке тех е-mail из введенного списка, которые оказались таки уже зарегистрированными на сайте.

Если для зарегистрированных, то такие подфильтры:

- Фильтры отбора по времени регистрации пользователей (указывается период или количество часов с момента регистрации)

- Фильтры отбора по заходам на сайт пользователей (указывается период или количество часов с момента захода/не захода)

- Фильтр отбора по наличию/отсутствию какого-то другого действующего промокода

- Фильтр отбора по наличию/отсутствию действующего бонусного баланса

- Фильтры отбора по покупке/непокупке купонов за РЕАЛЬНЫЕ деньги (покупал ранее или нет, выбор периода покупки/непокупки или количества часов с момента покупки/непокупки)

- Фильтр такой же, как и предыдущий, но для БОНУСНЫХ денег.

- Фильтр отбора по настройке подписок на рассылки в ЛК пользователей (подписаны на оба вида, отписаны от обоих видов, подписаны на один из видов рассылки)

- Фильтр отбора по получению/неполучению подарков именно ДАННОЙ промоакции (пункт на случай, если промоакция будет запускаться несколько раз)

Также зарегистрированным можно отправить письмо с названием и текстом, которые указываются тут же. В письмах сделать возможность использования переменных ( #HOSTNAME# (имя домена, напр. site.ru), #USERNAME# (часть e-mail пользователя до @), #EMAIL# (весь e-mail пользователя), #supporttel# (телефон службы поддержки). А также переменную, с помощью которой можно отписаться от такого рода рассылки. ВСЁ это уже есть в CMS и активно используется при рассылке других видов писем.

Выбор типа промокода

- Это акция с промокодом, по которому пополняется бонусный баланс (вводится номер промокода, сумма для бонуса и область применения). Области применения: Только при регистрации, только из ЛК пользователя, Регистрация + ЛК пользователя. Также здесь указывается время до которого надо активировать промокод.

- Это акция с промокодом, по которому дается скидка на покупку купонов (вводится номер промокода и размер скидки в %). Область применения здесь только одна – в процессе покупки. Также здесь указывается время до которого надо активировать промокод.

- Это акция без промокода с прямым пополнением бонусного баланса (вводится только сумма для бонуса). Бонусные рубли начисляются выбранным пользователям «автоматом» безо всяких промокодов.

Срок жизни бонусного баланса

Здесь указывается либо время, до которого баланс будет действовать, либо сколько суток он будет действовать с момента активации.

Оповещать пользователей о неиспользованном ПРОМОКОДЕ или БОНУСНОМ балансе

Выбирается оповещать или нет пользователей, если оповещать, то указывается периодичность всплытия окошка - напоминания о неиспользованном промокоде/бонусном балансе.

График запуска промоакции

Указывается время запуска промоакции или запуска и остановки, если она будет запускаться периодически. Также указывается периодичность запуска.

Также на странице имеется окошко для вывода ошибок на тот случай, если создатель промоакции где-то ошибся. При этом система не дает сохранить промоакцию, а выводит список ошибок. Перечень ошибок и то, в каких ситуациях они должны сработать уже описаны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ:

в Админке

- в админке есть страница с таблицей с инфо о зарегистрированных пользователях (когда зарегились, на какие рассылки подписаны и т.д.), надо добавить в неё 2 столбца с инфо бонусном балансе и действующих промокодах пользователей, если эти бонусы у них есть.

- в админке есть страница с формой добавления реальных рублей на Л.счет пользователей, надо добавить еще два варианта: форма списания реальных рублей со счета пользователя, форма пополнения бонусных рублей на бонусный счет пользователя

- в админке есть страница со сводной таблицей действующих и прошедших промоакций (название, когда стартовала, когда закончится, какие номера промокодов имеет и т.д.), необходимо сделать так, чтобы в эту таблицу также писались акции из новой системы промоакций.

в Пользовательской части

- 4 страницы сайта с формой ввода, где пользователю можно вводить промокод: регистрация, регистрация из popup-окна, ЛК пользователя, в процессе покупки. Все страницы и поля для ввода уже есть, надо только добавить туда этот функционал. Также на страницах имеются окошки для вывода ошибок на тот случай, если пользователь в чем-то ошибся, например в номере промокода. Перечень ошибок и то, в каких ситуациях они должны сработать уже описаны.

- страница завершения регистрации, на которой выводится оповещение о бонусе, если пользователь использовал промокод во время неё (страница уже есть, надо просто расширить список вариантов текстовых оповещений)

- страница отчетов в ЛК пользователя с таблицей всех его действующих промокодов и указанием, в каких случаях их можно использовать (страницу надо создать)

- страница отчетов в ЛК пользователя с таблицей всех его расходов/покупок по промокодам/бонусам и реальными деньгами (страница уже есть, но имеющаяся инфо в ней скудная).

- страница отчетов в ЛК пользователя с инфо о его текущем бонусном и реальном балансе (страница уже есть, надо просто добавить инфо о бонусных рублях).

- если у пользователя есть бонусные рубли или промокоды с ограниченным сроком действия, то периодически у него должно всплывать окошко с напоминанием об этом. Периодичность указывается при создании промоакции. Само окошко уже готово.

Страницы, которые затрагивают бонусную систему

http://dazbi.ru/admin/?act=promoedit1 – Страница Промоакций в админке

http://dazbi.ru/admin/promo_balance.html - основная страница создания бонусной акции

http://dazbi.ru/admin/promo_filter_registered_mails.html - список выбранных e-mail пользователей, к которым применится промоакция

http://dazbi.ru/admin/promo_registered_mails_for_delete.html - список e-mail пользователей, которые уже зарегистрированы на сайте и которые надо удалить из списка Незарегистрированных пользователей

http://dazbi.ru/admin/?act=users – список пользователей в админке сайта

http://dazbi.ru/admin/?act=money – Ввод/списание средств пользователя в админке

http://dazbi.ru/regist/ - регистрация на странице

http://dazbi.ru/ - popup-окно регистрации

http://dazbi.ru/regcomplete.html - страница завершения регистрации

http://dazbi.ru/my/buycoupons.html – В двух местах. 1. Где вводится промокод при покупке купона (попасть на страницу можно через покупку купона). 2. Следующая за первой страница проверки перед покупкой.

http://dazbi.ru/my/coupons - список купонов в ЛК пользователей. Перенести форму.

http://dazbi.ru/promocode.html - новая страница, активация + список действующих промокодов

http://dazbi.ru/my/balance/ - пополнение баланса из ЛК пользователя + отчет по остаткам его реальных и бонусных денег

http://dazbi.ru/my/balancehistory/ - история движений по счету пользователя в его ЛК

/inc/templates/default/my/print_email.tpl – шаблон купона для печати и отправки на почту

/inc/templates/default/my/print_save.tpl – шаблон купона для сохранения в виде картинки

http://dazbi.ru/ (header.tpl) - оповещение о неиспользованном балансе/промокоде (инфо программеру в самом верху всех страниц сайта)

Заключительные положения

1. После того, как исполнитель оповестит заказчика (путем текстового сообщения на сайте www.weblancer.net и параллельно такого же сообщения в чате с заказчиком в Скайпе) о полном завершении работ, у заказчика есть 5 суток на проверку и прием работы. Проверка и прием работы будет происходить на рабочем веб-сервере, на котором сейчас находится сайт dazbi.ru, а не на локальном сервере исполнителя или ином месте.

2. Частичное выполнение данного задания исполнителем не предусматривается (если только сам заказчик не согласится явно на прием такого задания). Соответственно и частичная оплата за выполненную частично работу не предусматривается (если только сам заказчик не согласится на такой вариант).

Примечание: прошу понять меня правильно, я уже несколько раз «попадал на деньги» из-за ситуации, когда фрилансер не доводил заказ до конца, и я оставался наедине с наполовину выполненной работой. В результате приходилось нанимать нового фрилансера, теряя время и неся дополнительные расходы, так как часто дешевле нанять фрилансера сделать работу с нуля, чем доделывать за другим… Со своей стороны обязуюсь объективно оценивать каждую сложившуюся ситуацию, главное для меня – это получение ожидаемого результата от сотрудничества.

3. В процессе работы допускается корректировка условий данного проекта по обоюдному согласию заказчика и исполнителя.

4. Внимание! К данному текстовому техзаданию (ТЗ) прилагается еще и видео-ТЗ с подробный описанием того, что надо сделать. Информация в видео имеет приоритет по сравнению с текстовым ТЗ (особенно в случае противоречивых данных), так как там всё описано еще более подробно, плюс есть демонстрация интерфейса, так как вся верстка, которая необходима для проекта уже готова.

5. Принимая условия этого проекта, исполнитель соглашается с тем, что он уже скачал видео-ТЗ, полностью его просмотрел и согласен со всем его содержимым.

Ссылки на видео-ТЗ:

https://yadi.sk/d/irrwdZfgpuRGd

https://yadi.sk/d/ThjRva6RpuRGP

После того, как исполнитель подтвердит условия данного проекта, я ему передам следующие данные:

- файлы CMS с паролем в админку

- файлы базы данных (дамп) с паролем в phpmyadmin.

- логин и пароль от FTP веб-сервера сайта dazbi.ru, с доступом к файлам CMS и phpmyadmin.