Создание парсера сайта частных объявлений

Необходимо доработать или заново разработать рекламную площадку - www.market-n1.ru. Источник рекламных данных - mixmarket.biz. Функционал необходим подобно priceok.ru. Обновление YML-файла данных по товарам необходимо каждые 6 часов, с сохранением работоспособности рекламной площадки. Также нужно внести ...
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Необходимо создание php парсера
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