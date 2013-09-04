Создание плавающей кнопки на сайте

Необходимо на сайте под управлением Joomla реализовать плавающую кнопку при нажатии на которую появится информация с содержимым js с страницы http://webinar.tw/demo-komnata/demo.html с таблички с вебинарами.

Информация должна открываться по середине сайта, после нажатия на кнопку.

Если ещё раз нажать на кнопку, информация должна будет красиво скрыться в кнопку.

Пример кнопки: http://korrespondent.net/business/economics/1587117-ne-v-shokolade-analitiki-pripodnyali-zavesu-tajny-nad-motivami-moskvy-zapretivshej-vvoz-roshen?utm_source=bm_news&utm_medium=big_informer&utm_campaign=BM_News

Данный пример кнопки просто визуальное отображение того, что требуется. Можно(и нужно) применять другие технологии для реализации.