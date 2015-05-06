Создание поиска по точному совпадению

Поиск по артикулу

1. Артикул передается через GET – переменную.

2. Очищаем артикул от лишних знаков и переводим в верхний регистр.

3. Ищем в нашем списке товаров те товары у которых артикул точно совпадает с переданным.

4. Определяем включена ли на сайте возможность поиска по emex. Если нет, то переходим к п. 8. К п. 8 также переходим если пользователь не авторизован.

5. Проверяем количество поисковых запросов за сутки для пользователя. Если количество превышает константу С, то отключаем пользователя от поиска кроссов через API Emex (переходим к п.8).

6. Проверяем, есть ли в таблице emex артикулов (emex articles) искомый артикул и информацию по нему нужно обновить (status = need_update).

7. Получение данных с emex:

● В таблице emex артикулов добавляем/обновляем искомый артикул с источником равным emex.

● Получаем от emex массив кроссов по искомому артикулу. Доступ к API emex осуществляется по логину и паролю, плюс с фиксированного IP адреса, поэтому к заданию прилагается пример ответа на запрос с detailNum = 334323.

● Определяем идентификатор бренда brand_id в нашей системе посредством поиска артикула кросса в таблице emex_brand_logos (таблица связи между нашими брендами и логотипами брендов в emex)

● Для найденной пары берем информацию из основой таблицы товаров (products).

● Добавляем информацию по кроссам с emex в нашу базу (таблица emex_crosses).

● Обновляем в таблице emex articles искомому артикулу status = updated

8. Если поиск через emex запрещен:

● Получаем добавленные кроссы из таблицы emex_crosses.

9. Результирующий набор товаров сортируется по цене

API Emex: http://wsdoc.emex.ru/FindDetailAdv3.html

Исполнителю будет предоставлена схема структуры таблиц, описанных в задании