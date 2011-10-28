Есть новостной сайт на Danneo. Все новости в текстовом виде отдаются в сервис Яндекс.новости. Есть стандартная админка и есть упрощенная админка только для добавления новостей. Что нужно сделать. 1. ...
Создание сайта на Joomla по готовому дизайну
Нужно отредактировать готовый дизайн ( вот ссылка на дизайн http://joomla-master.org/joomla/templates/it-newsy-2-and-it-newsy-2-dark.html светлый дизайн ) и оптимизировать его под joomla 1.7
mm-forex адрес сайта. установлена joomla 1.7.2
Требования простые:
удалить лишние модули заполнить их инфой.добавить модуль информер Online котировки Форекс точный пример как там (http://www.systemforex.ru/ блог справа Online котировки Форекс )скрипт информера можно найти ( http://www.forexpros.ru/webmaster-tools/ )
сверхру шаблона добавить время различных городов (пример 6:04Лондон|11:04 Нью-Йорк|02:04 Сидней|00:04 Токио)
Добавить модуль статистика (пример на сайте needit.ucoz.ru)
Добавить автоматическое обновление новостей с http://www.forexpros.ru/webmaster-tools/
Перенести информацию со старого сайта needit.ucoz.ru - создать страницы под ифну. на каждой странице Мне нравится facebook или рассказать друзьям Вконтакте.
В принципе ничего сложного.
Заявки фрилансеров
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