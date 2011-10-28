Создание сайта на Joomla по готовому дизайну

Нужно отредактировать готовый дизайн ( вот ссылка на дизайн http://joomla-master.org/joomla/templates/it-newsy-2-and-it-newsy-2-dark.html светлый дизайн ) и оптимизировать его под joomla 1.7

mm-forex адрес сайта. установлена joomla 1.7.2

Требования простые:

удалить лишние модули заполнить их инфой.добавить модуль информер Online котировки Форекс точный пример как там (http://www.systemforex.ru/ блог справа Online котировки Форекс )скрипт информера можно найти ( http://www.forexpros.ru/webmaster-tools/ )

сверхру шаблона добавить время различных городов (пример 6:04Лондон|11:04 Нью-Йорк|02:04 Сидней|00:04 Токио)

Добавить модуль статистика (пример на сайте needit.ucoz.ru)

Добавить автоматическое обновление новостей с http://www.forexpros.ru/webmaster-tools/

Перенести информацию со старого сайта needit.ucoz.ru - создать страницы под ифну. на каждой странице Мне нравится facebook или рассказать друзьям Вконтакте.

В принципе ничего сложного.