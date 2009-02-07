Создание сайта на Joomla (шаблон есть)

Нужен реальный профи по Joomla и Photoshop'y с дизайнерскими задатками ;)

Задачи:

Настройка шаблона и перевод на русский язык (шаблона)

Установка и настройка модулей, плагинов и всего что понадобиться.

Изменение графической тематики шаблона и top баннера.

Портфолио и наличие Скайпа приветствуется.

Если вы реальный профи по Joomla и Photoshop'y, возможна более высокая оплата (ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПОРТФОЛИО)

Срок выполнения 1-2 недели.

Вот добавляю шаблон, что бы вы примерно знали что придется менять http://demo.rockettheme.com/?template=catalyst - сможете ли вы изменить его графическую тематику под тематику к примеру авто не испортив его :) , поэтому дизайнерские способности ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!

P.S Если вы не уверены в своих силах, прошу не обращаться и не тратить мое время!