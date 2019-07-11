Создание сайта на основе wiki движка с дополнительными специализирован

Возможность правки статей аутентифицированными пользователями, вход через социальные сети, те сервисы, что предоставляю возможность найти контактные данные в сети и написать ему сообщение.

Все необходимо проектировать для работы в облаках, с расчетом на возможную большую нагрузку и количество статей >30k.

Желательно минимально использовать самопис и максимально использовать готовые продукты в качестве модулей.