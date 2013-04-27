На php необходимо написать три скрипта. Первый для добавления email`а и имени в БД. Второй - для отправки на выбранные из БД адреса писем. Третий - для удаления emaii`а из БД. После ...
Создание сайта по готовым макетам
Необходимо создать сайт, желательно на Opencart.
Дизайн сайта должен соответствовать прикрепленным ниже макетам. Функционал понятен из макетов и описан в ТЗ, вкратце(не интернет магазин, оформление заказа, быстрое оформление заказа, личный кабинет).
ТЗ можно совместно поправить в случае неточностей. Формат предоставления макетов дизайна PSD , также возможно оговорить.
Схему оплаты предлогаю такую:10%предоплата 20% после запуска тестового сайта, 70% после сдачи проекта.
Аргументированный торг уместен.
Срок выполнения проекта — 1 месяц.
В архиве All.zip изображения всех страниц сайта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго дня. Необходимо создать модуль календарь с отображением необходимых данных (приход товара) для покупателей и внедрить на сайт joomla 1.5 Данные вносит админ сайта. Подробности в личке. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Datalife Engine 7.5 была перенесена на новый сервер. Была установлена новая CentOs и похоже что новая версия PHP. Покупать новую лицензию и обновляться не хочу, хочу сделать как проще и дешевле. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно привязать сайт к CMS http://sitecake.com/ Приветствуются те, кто уже работал с ней. Рассмотрим анологичные CMS Черновик сайта здесь - http://kart.company-5.ru/Закрыт12 лет назад
Требуется написать скрипт для игры "крестики нолики". Размер поля динамический, задается одним из участников игры. Кол-во крестиков или ноликов в ряд так же задается одним из участников. Игра между 2мя пользователями.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $15
Есть одна сверстанная страница которую надо натянуть на WordPress. Шаблон можно брать просто любой за основу это страница сама по себе просто сателлит который будет правиться периодически из под админки страница будет только ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен скрипт для автоматической регистрации мест на определенный день для подачи документов на визы в Литовское консульство. Вот ссылка https://kiris.urm.lt/by1/index.php?id=4. Все предложения на почту [email protected] или skype: silverman1666.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $30
Добрый день, не работает корзина на сайте digital-avenue.ru, ее нужно сделать как тут www.nakupila.ru Все функции корзины уже есть, они стандартные, нужно только подправить визуальное отображение и починить оформление заказа – оно не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
создать скрипт выгрузки товаров из xls в таблицу на сайт для формирования заказов: указание количества к любой из позиций ---> кнопка добавить ---> формирование счета на оплату (счет по шаблону), отправка сформированного счета заказчику и ...Закрыт12 лет назад
- $17
Дано: сайт pestova.me Пагинация настроена с помощью плагина Ditto. Сейчас URL: /blog&start=6 Надо URL: /blog/2 Кроме того, URL /blog&start=0 и /blog ведут на одну страницу. Надо, чтобы ...Закрыт12 лет назад