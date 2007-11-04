Создание сайта по готовому дизайну

Требуется FLASH дизайнер, готовый создать сайт - портфолио фотостудии по готовому эскизу. Внешняя часть и админка для управления галереями и их содержимым. От желающих потребуются консультации по поводу возможности реализации в сайте дополнительных функций (дозагрузка частей сайта и индикацией прогресса загрузки, динамичные эффекты при выводе фоток и переходе между разделами, управление рассылкой новостей посредством FLASH интерфейса, сбор статистики и анализ кликов на фотки, отправка результатов статистики на системный мейл), а также по поводу дальнейшего продвижения сайта, на себя готов взять создание всей графики для интерфейса.

По сути - нужна грамотная FLASH верстка всего проекта, с поисковой оптимизацией (насколько это возможно при FLASH программировании).

ОТДЕЛЬНО рассматривается вопрос многоязычности сайта. По крайней мере - два языка.

Заранее благодарю за отклики всех, кому интересен данный проект. Возможно дальнейшее сотрудничество.