Сайт перестал отброжатся. Гонорар 20 долларов. Оплата вебмани. Срок выполнения 2 часа Контакты скайп nugen-vsem
Создание сайта с аналога letskiosk.com
Исходники : часть Html + Библиотеки тут - http://depositfiles.com/files/dg5t36hm7
Скрипт раскидывающий картинки http://suprb.com/apps/gal/grid-a-licious.js
Аналоги - http://suprb.com/apps/gal/ - http://letskiosk.com/
Примечание (сайт нужен без админ панели "статика")
Выбранный исполнитель
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