Создание сайта с аналога letskiosk.com

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок213 просмотров

Исходники : часть Html + Библиотеки тут - http://depositfiles.com/files/dg5t36hm7

Скрипт раскидывающий картинки http://suprb.com/apps/gal/grid-a-licious.js

Аналоги - http://suprb.com/apps/gal/ - http://letskiosk.com/

Примечание (сайт нужен без админ панели "статика")

HTML
13 лет назад
omssng
Максим 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

iceweb
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Сотрудничество было решено прекратить после.... цитирую: "****** если к утру не сдашь работу сгниёшь гденибудь в Чертаново. я пасу тебя" Хотя по срокам ограничений не было.

Заявки фрилансеров

iceweb
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад