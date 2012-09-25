Создание сайта с картой Яндекс и фильтром

Необходимо создать простой сайт на котором будет установленна яндекс карта на которой заказчик сможет отмечать различные организации. также на сайте будет фильтр на котором посетитель будет заполнять параметры (город, улица, дом и пр. ) и на карте будут отображаться лишь те организации которые будут подпадать под параметры на фильтре. если есть идеи как это сделать - добро пожаловать.

++++Проект закрылся до выбора исполнителя по причине отмены заказа=+++