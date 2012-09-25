Создание сайта с картой Яндекс и фильтром

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок132 просмотра

Необходимо создать простой сайт на котором будет установленна яндекс карта на которой заказчик сможет отмечать различные организации. также на сайте будет фильтр на котором посетитель будет заполнять параметры (город, улица, дом и пр. ) и на карте будут отображаться лишь те организации которые будут подпадать под параметры на фильтре. если есть идеи как это сделать - добро пожаловать.

++++Проект закрылся до выбора исполнителя по причине отмены заказа=+++

13 лет назад
sayrus908
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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