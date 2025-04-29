Необходимо написать крон или небольшой скрипт, который будет:

Находить все посты, где modified_time старше чем published_time

И просто ставить modified_time = published_time, если редактирования не было. И чтобы плагин логировал, какие посты он изменял.

И сделать доработки по сайту: https://truebrokervision.com/