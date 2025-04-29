Создание самописного плагина и доработки по сайту

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  1. Биржа фриланса
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Необходимо написать крон или небольшой скрипт, который будет:

Находить все посты, где modified_time старше чем published_time

И просто ставить modified_time = published_time, если редактирования не было. И чтобы плагин логировал, какие посты он изменял.

И сделать доработки по сайту: https://truebrokervision.com/

Подробнее в файле: https://docs.google.com/document/d/1lV1VyAdzhfMI8O3vW-2KO3oXv_vvtsKbPFkQg2APTZ4/edit?tab=t.0

Доработка сайтовНаписание скриптовРазработка плагинов
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