Требуется интеграция вёрстки для разделов сайта на платформе Битрикс. Необходимо реализовать страницу поиска с быстрым доступом, страницу ошибки 404, а также разделы новостей и статей с детальными страницами. Основная программная часть уже готова, для некоторых разделов потребуется дополнительное программирование.
Создание самописного плагина и доработки по сайту
Необходимо написать крон или небольшой скрипт, который будет:
Находить все посты, где modified_time старше чем published_time
И просто ставить modified_time = published_time, если редактирования не было. И чтобы плагин логировал, какие посты он изменял.
И сделать доработки по сайту: https://truebrokervision.com/
Подробнее в файле: https://docs.google.com/document/d/1lV1VyAdzhfMI8O3vW-2KO3oXv_vvtsKbPFkQg2APTZ4/edit?tab=t.0
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